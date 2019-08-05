Военные водолазы из 6 стран приняли участие в конкурсе "Глубина-2019" на острове Киш

Командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади в понедельник заявил, что Армейские международные игры 11 лет назад начались по инициативе России.

По его словам, ВС Ирана с 2016 года приняли участие в этом конкурсе.

Он добавил, что такие страны, как Азербайджан, Индонезия и Пакистан также присутствуют в конкурсе "Глубина-2019" как наблюдатели, и они в следующем году официально примут участие в Армейских играх.

Адмирал Ханзади отметил, что заместитель командующего ВМС РФ также присутствует на острове Киш.

Напомним, Иран победил в конкурсе водолазов "Глубина-2018" Армейских международных игр в прошлом году. Впервые этот конкурс прошел в Иране, на водолазном полигоне Военно-морской Академии имени имама Хомейни в морском порту города Ноушехр. Конкурс включает соревнования из семи упражнений: «Водная полоса препятствий», «Спасение на воде», «Оказание помощи аварийной подводной лодке», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве» и «Фланец».

На территории Ирана также проходит впервые конкурс «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2019 на автодром, расположенный рядом с городом Паранд.

V Армейские международные игры «АрМИ-2019» пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. В конкурсе примут участие военнослужащие из 30 стран мира, в том числе Ирана.

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