Третий шаг Ирана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД – не последний шаг: Зариф

Указав на свой недавний визит в Нью-Йорк и свою встречу с американским сенатором, Зариф заявил: "На той встрече мне предлагали присутствовать в Белом доме; мне сказали, что введут санкции против меня в течение двух недель, если я не приму предложение, которое, к счастью, я не принял".

Куда бы американцы ни пошли, они оставили ничего, кроме разрушения, нищеты и жестокости, преступности и унижения, заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, добавив, что США сегодня изолированы.

"США должны знать, что дискурс доминорования уступил дискурсу диалога", заявил Зариф.

Пресс-конференция министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа проходит в здании внешнеполитического ведомства страны в присутствии иранских и иностранных представителей СМИ.

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