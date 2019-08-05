5 августа 2019 - 11:03
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Третий шаг Ирана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД – не последний шаг: Зариф

Третий шаг Ирана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД – не последний шаг: Зариф

Тегеран, 5 августа, ИРНА – Третий шаг Ирана по сокращению своих обязательств в рамках СВПД – ни последний шаг, ни выход из ядерного соглашения; а в рамках ядерной сделки. Об этом заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Указав на свой недавний визит в Нью-Йорк и свою встречу с американским сенатором, Зариф заявил: "На той встрече мне предлагали присутствовать в Белом доме; мне сказали, что введут санкции против меня в течение двух недель, если я не приму предложение, которое, к счастью, я не принял".
Куда бы американцы ни пошли, они оставили ничего, кроме разрушения, нищеты и жестокости, преступности и унижения, заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, добавив, что США сегодня изолированы.
"США должны знать, что дискурс доминорования уступил дискурсу диалога", заявил Зариф.
Пресс-конференция министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа проходит в здании внешнеполитического ведомства страны в присутствии иранских и иностранных представителей СМИ.

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