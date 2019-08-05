У кризиса в Сирии нет военного решения

"Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты Астанинского формата подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН", - говорится в декларации по итогам тринадцатой международной встречи высокого уровня астанинского формата по Сирии.

Они подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего Меморандума от 17 сентября 2018 г. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия террористической организации «Хейат Тахрир аш-Шам» в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан‑Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН.

"Выразив сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации", подчеркивается в заявлении.

Страны-гаранты также обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и отметили, что достижение долгосрочной стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

Они также отметили необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий. В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства, наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию. Обсудили идею и обменялись мнениями о перспективах проведения Международной конференции по вопросам гуманитарного содействия Сирии.

Следующая Международная встреча по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в октябре 2019 г.

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