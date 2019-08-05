Иран стал победителем чемпионата мира по греко-римской борьбе среди кадетов

Чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе и вольной женской борьбе среди кадетов прошел в городе София (Болгария).

Иранская команда выиграла 4 золотые медали, обыграв 148 очков. Сборные Азербайджан и Россия также заняли второе и третье места, соответственно.

Амирреза Дехбозорги в весовой категории 48 кг выиграл золото, обыграв соперников из Украины, России, Казахстана и Азербайджана.

Саид Эсмаили в весовой категории 51 кг также завоевал золотую медаль, обыграв соперников из Японии, Индии, Болгарии и Азербайджана.

Реза Саки в весовой категории 71 кг и Шахрох Микаили в весовой категории 110 кг также стали золотыми призерами.

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