Зариф и председатель афганского сената обсудили ситуацию вокруг Афганистана

Во время переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также обсудили последнюю ситуацию в Афганистане.

Отметим, что Фазал Хади Муслимйар в субботу провел встречу со спикером иранского парламента (Меджлиса) Али Лариджани. Стороны провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

В последнее время Иран ведет переговоры с афганскими талибами с ведома афганского правительства по поводу прекращения огня в Афганистане и о будущем выводе иностранных войск в преддверии возможных мирных переговоров.

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