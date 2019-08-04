4 августа 2019 - 18:14
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Зариф и председатель афганского сената обсудили ситуацию вокруг Афганистана

Зариф и председатель афганского сената обсудили ситуацию вокруг Афганистана

Тегеран, 4 августа. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и председатель афганского сената Фазал Хади Муслимйар в воскресенье провели встречу в Тегеране.

Во время переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также обсудили последнюю ситуацию в Афганистане.

Отметим, что Фазал Хади Муслимйар в субботу провел встречу со спикером иранского парламента (Меджлиса) Али Лариджани. Стороны провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

В последнее время Иран ведет переговоры с афганскими талибами с ведома афганского правительства по поводу прекращения огня в Афганистане и о будущем выводе иностранных войск в преддверии возможных мирных переговоров.

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