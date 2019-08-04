4 августа 2019 - 17:52
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News Code 83424914
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Иран начнет производство компонентов авиационной техники

Иран начнет производство компонентов авиационной техники

Тегеран, 4 августа. ИРНА — Глава иранской авиационной промышленности Манучехр Мантеги сообщил о получении Ираном международных лицензий на производство авиационной техники и запасных частей, выразив надежду, что страна в ближайшие 7 лет начнет производство компонентов авиационной техники.

Несмотря на то, что уже 40 лет иранская авиационная промышленность страдает от жестоких санкций она развивается хорошим темпом в последние годы.

"Наши производители уже получили необходимые международные лицензии на производство на производство авиационной техники и запасных частей, и мы надеемся, что в ближайшие 7 лет запустим производство деталей и компонентов авиационной техники", рассказал Мантеги журналистам.

Таким образом, продолжал он, Иран может в ближайшие годы войти в число немногих стран, способных производить авиационных деталей и компонентов.

Напомним, что в 2016 году в ходе визита во Францию президента Ирана Хасана Рухани, между странами было достигнуто cоглашение о приобретении Тегераном 114 пассажирских самолетов Airbus. В тот же год государственный авиаперевозчик Ирана Iran Air подписал соглашение с авиаконцерном Boeing на покупку 80 пассажирских лайнеров.  Однако вслед за решением президента США Дональда Трампа в мае 2018 года выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заключенного еще в 2015 году в Иран не был поставлен ни один Boeing.

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