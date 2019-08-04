Китайский дипломат назвал санкции против Зарифа беспрецедентным случаем

"Введение персональных санкций против министра иностранных дел какой-либо страны является беспрецедентным случаем", сказал в интервью ИРНА Хуа Лимин в воскресенье.

Он назвал Зарифа опытным дипломатом мирового уровня, отметив, что иранский глава МИД содействовал укреплению мира и безопасности. "Его переговоры шестеркой международных посредников привели к заключению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, который отвечает интересам всего мирового сообщества", добавил дипломат.

Он назвал санкции США против главы внешнеполитического ведомства Ирана детскими и нарушением международных дипломатических норм.

Казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, вчера внесло Зарифа в свой санкционный список. Власти США утверждают, что Зариф реализует авантюрную повестку верховного лидера Ирана и является главным официальным представителем режима по всему миру.

Ранее Зариф в интервью The New York Times сказал, что санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, у него нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана.

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