Сирия намерена привлечь инвестиции в Иране для восстановления

Указав на составление нового закона инвестиции в Сирии, он отметил, что Дамаск стремится нейтрализировать негативные последствия от войны и конфликта в стране.

Выступая на конференции по представлению инвестиционных возможностей в Сирии, Ахмад отметил, что переговоры Ирана и Сирии свидетельствуют об интересе двух стран для расширения взаимодействия.

Он пригласил инвесторов, в частности иранских бизнесменов, активно участвовать в восстановлении Сирии.

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