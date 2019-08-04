4 августа 2019 - 16:02
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News Code 83424741
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Сирия ищет инвесторов из Ирана для восстановления страны

Сирия ищет инвесторов из Ирана для восстановления страны

Тегеран, 4 августа, ИРНА - Помощник министра экономики Сирии Ранья Ахмад назвал привлечение иранских инвесторов приоритетом Сирии для восстановления страны.

Указав на составление нового закона инвестиции в Сирии, он отметил, что Дамаск стремится нейтрализировать негативные последствия от войны и конфликта в стране.
Выступая на конференции по представлению инвестиционных возможностей в Сирии, Ахмад отметил, что переговоры Ирана и Сирии свидетельствуют об интересе двух стран для расширения взаимодействия.
Он пригласил инвесторов, в частности иранских бизнесменов, активно участвовать в восстановлении Сирии.

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