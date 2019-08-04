Нет никаких препятствий на пути расширения взаимодействия Ирана с Азербайджаном

Иранский министр на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым назвал совместный проект автомобильного завода Ирана и Азербайджана символом экономического сотрудничество двух стран.

Он подчеркнул, что соглашения в областях автопроизводства, автозапчастей, производства лекарств, создание совместной промышленной зоны вскоре могут выполняться.

Указав на особое географическое положение Ирана для торговых обменов через коридор Север-Юг, иранский министр промышленности призвал к активизации торговых потенциалов двух сторон.

Рахмани также заявил об усилиях иранской стороны для ускорения реализации проекта производства автобусов и грузовиков.

Напомнив присоединение Ирана к Евразийскому экономическому союзу, он отметил, что Иран может служить надежным экономическим партнером для развития многостороннего экономического сотрудничества.

Министр экономики Азербайджана на этой встрече указал на развитие товарооборота двух стран на 2,2 раза, отметив, что Баку приветствует экономические, торговые и промышленные взаимодействия двух стран.

По его словам, промышленное сотрудничество двух стран вырос на 34%, добавив, что в настоящее время 1371 промышленных центров созданы иранцами в Азербайджане и активно работают.

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