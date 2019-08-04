4 августа 2019 - 13:58
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Более 6000 интуристов посетили достопримечательности иранского Казвина

Более 6000 интуристов посетили достопримечательности иранского Казвина

Казвин, 4 августа, ИРНА - С начала этого года до конца июля 6850 иностранных туристов посетили исторические и природные достопримечательности провинции Казвин.

По словам замдиректора Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Казвина Надера Мохаммади большинство из туристов было из европейских стран, в том числе Нидерландов, Франции, Италии, Швейцарии, Испании, Венгрии, Австрии, Чехии и т.е.

Чиновник также выразил надежду, что присутствие иностранных туристов в Казвине в этом году и их посещение памятников и природных объектов будет более 1000 человек.

Казвин — город на севере Ирана, административный центр и крупнейший город провинции Казвин. Важный центр текстильной промышленности — производство хлопка, шёлка, кожи.

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