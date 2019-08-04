4 августа 2019 - 13:44
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News Code 83424422
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Иран призвал Азербайджан к реализации железной дороги Решт-Астара

Иран призвал Азербайджан к реализации железной дороги Решт-Астара

Тегеран, 4 августа, ИРНА - Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами на встрече с азербайджанским коллегой объявил об определении путей строительства железной дороги Решт-Астара (Иран) -Астара (Азербайджан) и оснашении строительных цехов этого проекта и призвал Азербайджан к выполнению своих обязательств по ускорению реализации проекта.

Встреча министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с Эслами прошла в Тегеране с участием послов двух стран и ряда официальных лиц.

На встрече обсуждались требования к сотрудничеству, финансированию и оснашению железной дороги Решт-Астара, и было решено, что, поскольку Иран определил свою собственную компанию для строительства железной дороги Решт-Астара, Азербайджанская Республика также, до проведения трехстороннего саммита лидеров РФ, Ирана и Турции в Сочи, Россия, представит компанию, которая примет участие в проекте для ускорения работы.

Кроме того, в области морских перевозок было внесено предложение о запуске морского пассажирского сообщения из портов Азербайджанской Республики в порты на севере Ирана.

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