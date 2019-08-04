МИД Ирана назвал неправильными предположения о правовом статусе Каспийского моря

В ответ на вопрос журналиста ИРНА об обеспокоенности установлением границ территориальных вод этого моря пресс-секретарь МИД ИРИ заявил: "Никакого юридического спора в этом отношении пока нет".

"Переговоры по правовому статусу Каспийского моря ограничены общим сотрудничеством прикаспийских стран, и никакого юридического спора о разграничении дна и недр Каспийского моря на секторы пока нет", добавил Мусави.

Указав на особые характеристики Каспийского моря, представитель МИД Ирана отметил, что все 5 прикаспийских стран пытались найти решение, которое требует очень тщательной технической и юридической работы.

Он подчеркнул, что предположения в отношении правового статуса Каспийского моря являются необоснованными.

"Сначала завершиться переговоры об установлении границ территориальных вод должны, потом, согласно этому, нужно подготовить 5-стороннее соглашение. В конце процесса парламент должен ратифицировать этот документ. Но пока ни один из этих шагов ещё не завершён", заключил он.

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