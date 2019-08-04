Введение санкции против Зарифа противоречит заявлениям США на переговоры с Ираном: эксперт

"Это глупое и неправильное решение - закрывать переговоры, когда их политика (Вашингтона утверждает, -ред.) состоит в том, чтобы вести переговоры со страной. Переговоры ведутся через министров иностранных дел, и исключение Зарифа противоречит политике США", - отметил он.

"Введение санкций США против иранского министра иностранных дел, несмотря на напряженные отношения между Тегераном и Вашингтоном, противоречит обычной дипломатической практике", - продолжил он.

"Вашингтон утверждает, что разговаривать с министром иностранных дел Ирана бесполезно, потому что он не принимает решения, но следует иметь в виду, что государственный секретарь США также не является лицом, принимающим решения, так как президент страны принимает решения", - указал дипломат.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

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