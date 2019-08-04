Лариджани: надо провести любые мирные переговоры с участием афганского правительства

Лариджани на встрече со спикером верхней палаты афганского парламента (Мешрано Джирги) Фазлем Хади Муслимьяром, подтверждая поддержку Исламской Республики Иран территориальной целостности Афганистана, отметил, что "отношения между Тегераном и Кабулом исторические и тесно связаны, и ваше присутствие в Иране приведет к развитию политических и экономических отношений."

"Когда иммигранты прибыли в Иран из Афганистана, Исламская Республика приняла их, и сегодня их дети учатся в иранских школах и университетах", добавил он.

"Безопасность Афганистана важна для Исламской Республики Иран, но некоторые страны стремятся создать небезопасную обстановку в стране с конечной целью воздействовать там на экономические инвестиции", - продолжил он.

По его словам, "переговоры должны быть проведены с участием афганского правительства."

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