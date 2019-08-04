4 августа 2019 - 10:59
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Лариджани: надо провести любые мирные переговоры с участием афганского правительства

Лариджани: надо провести любые мирные переговоры с участием афганского правительства

Тегеран, 4 августа, ИРНА - Американцы провели многочисленные переговоры с талибами, что не является правильным путем. переговоры должны быть проведены с участием афганского правительства, как заявил спикер иранского парламента Али Лариджани.

Лариджани на встрече со спикером верхней палаты афганского парламента (Мешрано Джирги) Фазлем Хади Муслимьяром, подтверждая поддержку Исламской Республики Иран территориальной целостности Афганистана, отметил, что "отношения между Тегераном и Кабулом исторические и тесно связаны, и ваше присутствие в Иране приведет к развитию политических и экономических отношений."

"Когда иммигранты прибыли в Иран из Афганистана, Исламская Республика приняла их, и сегодня их дети учатся в иранских школах и университетах", добавил он.

"Безопасность Афганистана важна для Исламской Республики Иран, но некоторые страны стремятся создать небезопасную обстановку в стране с конечной целью воздействовать там на экономические инвестиции", - продолжил он.

По его словам, "переговоры должны быть проведены с участием афганского правительства."

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