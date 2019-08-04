Иранские представители греко-римского стиля завоевали золотые медали в Болгарии

Дехбозорги до финала обыграл всех своих соперников и в финале встретился с Зией Бабашовым из Азербайджана. В финальной схватке Бабашов уступил на последней минуте сопернику из Ирана и вынужден был довольствоваться серебряной медалью. При этом иранец завоевал золото турнира.

Другой иранец Микаили также в весовой категории успешно, одержав верх над соперниками, вышел в финал. Он, одержав в решающей схватке чистую победу над представителем армении стал чемпионом мира.

Чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе и вольной женской борьбе среди юниоров проходит в Болгарии.

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