15-е совместное совещание береговой охраны Ирана и Катара пройдет в Тегеране

Как сообщает пресс-служба МИД Ирана, 15-е совместное совещание береговой охраны Ирана и Катара сегодня (в воскресенье) пройдет в Тегеране.

Начальник пограничной службы Ирана генерал Гасем Резаи представит Иран и командующий береговой охраны Катара генерал Абдуль Азиз Али Аль-Маханди со стороны Катара участвует в этом совещании.

Кроме рассмотрения прошлых достижений, новые инициативы в морской и пограничной областях будут обсуждены.

Совместные совещания береговой охраны Ирана с южными соседними странами в целях укрепления двусторонних связей свидетельствуют о политической воле всех сторон для сотрудничества.

Напомним, 30 июля 6-е совместное совещание береговой охраны Ирана и ОАЭ с участием соответствующих властей прошло в Тегеране.

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