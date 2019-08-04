Ирано-азербайджанские отношения продолжают расширяться

Об этом он заявил на встрече с министром экономики и промышленности Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым и, указав на состоящийся трехсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Ирана и Турции в ближайшем будущем, отметил, что "Мы надеемся, что благодаря проведению этого саммита сотрудничество между тремя странами в различных сферах, особенно в объеме отношений между тремя странами, получит дальнейшее развитие."

"У Тегерана и Баку приемлемое сотрудничество в области фармацевтики, автомобильной промышленности, совместных инвестиций, региональных вопросов и пограничного сотрудничества", - подчеркнул он.

По его словам, проведение 12 двусторонних встреч между президентами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики за последние пять лет свидетельствует об установлении соответствующих отношений между двумя странами.

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