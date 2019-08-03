Объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном увеличился вдвое

"Объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном увеличился в 2.2 за шесть месяцев 2019 года", говорится в сообщении, распространённом на сайте министерства экономики и финансов Ирана.

В сообщении отмечается, что за указанный период на рынке Азербайджана число иранских предприятий увеличилось на 34%, составив 1371 предприятие.

Во время переговоров иранский министр отметил, что отношения между Тегераном и Баку развивается успешно по многим направлениям, в том числе строительство совместных автомобильного и фармацевтического завода, сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли, передача электроэнергии, транзит и др.

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