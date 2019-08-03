3 августа 2019 - 18:51
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Все участники конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2019 прибыли в Иран

Все участники конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2019 прибыли в Иран

Тегеран, 3 августа. ИРНА — Все участники конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2019 прибыли в Исламскую Республику Иран на автодром, расположенный рядом с городом Паранд, сообщает пресс-служба Армейских международных игр-2019.

Всего в Иран приехали 4 команды, около 40 участников соревнований. Они будут использовать оружие и автомобили, которое согласно положению о соревнованиях предоставит Иран.

На автодроме Айлэнд пройдёт конкурс «Дорожный патруль», в котором будут состязаться представители военной автоинспекции из четырех стран: Ирана, Армении, России и Узбекистана.

Конкурс будет проводиться с 10 по 15 августа впервые в Исламской Республике Иран, ранее он проходил на полигоне Ногинский в Подмосковье.

Заезды будут проводиться командами на патрульных автомобилях иранского производства Дена.

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