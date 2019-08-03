9 соседних стран стремятся покупать иранский бензин

Указав на санкции в отношении Ирана, он отметил, что в случае сокращения санкций и упрощения финансовых операций все 15 соседних стран стремятся покупать иранский бензин.
"Первая партия бензина из Ирана отправится в Афганистан, а вторая партия экспортируется в Иракский Курдистан", заявил Падидар, назвав Пакистан и Армению следующие места назначения иранского бензина.
Он заявил об интересе Турции, Азербайджана и иракского Эрбиля для импорта газойля из Ирана.
По его словам, одна из стран персидского залива стремится покупать газойль и мазут у Ирана.
Генеральный директор нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Звезда Персидского залива" Мохаммад Али Дадвар в среду сообщил о представлении бензина на международной энергетической бирже, и об экспорте первой партии на мировые рынки.
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Тегеран, 3 августа, ИРНА – Глава энергетической комиссии ПТТ Тегерана Реза Падидар в субботу сообщили об интересе 9 соседних стран к покупке иранского бензина благодаря его высокому качеству и конкурентоспособной цене.
Указав на санкции в отношении Ирана, он отметил, что в случае сокращения санкций и упрощения финансовых операций все 15 соседних стран стремятся покупать иранский бензин.
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