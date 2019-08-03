Глава МИД Таджикистана сообщил об улучшении отношений с Ираном

Указав на обмен делегациями и проведение различных встреч за последние месяцы, глава МИД Таджикистана заявил, что укрепление двусторонних связей находится на повестке дня.
Назвав отношения Душанбе с Тегераном историческими, Мухриддин заявил, что связи двух стран будут улучшиться.
"Рейс по маршруту Мешхед-Душанбе был запущен усилиями властей двух сторон, и таджикские и иранские граждане могут свободно путешествовать по обеим странам", добавил он.
Отношения Ирана и Таджикистана, которые за 4 последние годы ухудшились из-за разногласий двух стран, начали улучшиться несколько месяцев назад.
В июне текущего года президент Ирана Хасан Рухани также принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе по приглашению своего таджикского коллеги Эмомали Рахмана
Тегеран, 3 августа, ИРНА – Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в своем брифинге сообщил об улучшений связей Тегерана и Душанбе.
Указав на обмен делегациями и проведение различных встреч за последние месяцы, глава МИД Таджикистана заявил, что укрепление двусторонних связей находится на повестке дня.
Your Comment