Глава МИД Таджикистана сообщил об улучшении отношений с Ираном

Указав на обмен делегациями и проведение различных встреч за последние месяцы, глава МИД Таджикистана заявил, что укрепление двусторонних связей находится на повестке дня.

Назвав отношения Душанбе с Тегераном историческими, Мухриддин заявил, что связи двух стран будут улучшиться.

"Рейс по маршруту Мешхед-Душанбе был запущен усилиями властей двух сторон, и таджикские и иранские граждане могут свободно путешествовать по обеим странам", добавил он.

Отношения Ирана и Таджикистана, которые за 4 последние годы ухудшились из-за разногласий двух стран, начали улучшиться несколько месяцев назад.

В июне текущего года президент Ирана Хасан Рухани также принял участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе по приглашению своего таджикского коллеги Эмомали Рахмана

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