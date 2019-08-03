Иранка завоевала 2 медали на Азиатском турнире по теннису

Более 40 теннисистов из Ирана, Индии и Сирии приняли участие в Азиатском турнире среди кадетов.

Зейнали в одиночной игре одержала победу над Мандегаром Фарзами и занял первое место в турнире. В парной игре также она принесла ещё другую золотую медаль.

Азиатский турнир среди кадетов прошел с 27 июля по 2 августа в иранском городе Карадж.

14-летняя иранская теннисистка Ромина Зейнали примет участие в чемпионате Западной Азии-2019 в Бахрейне и международных соревнованиях в Шри-Ланке.

Она в прошлом году также выиграла 4 медали в чемпионате Западной Азии-2018.

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