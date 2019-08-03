Самый большой в мире монолитный ковер представлен в Иране

Ковер площадью 600 квадратных метров весит 3 тонны. За 6 лет изготовили этот ковер, который окрашен вручную 70 разными красками; на ярмарке его можно будет увидеть до 4 августа.
Восточный Азербайджан издавна был известен как центр производства безворсовых ковров в мире. Тебризские ковры также имеют всемирную известность. Очень славились производимые здесь шелковые паласы, ворсовые и безворсовые ковры из шелков, затканные драгоценными камнями, с серебряными и золотыми нитями.
На Тебризской выставке ковров представлены ковры из Исфахана, Гиляна, Кума, Тегерана, Восточного и Западного Азербайджана и ряда иностранных стран.
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Тебриз, 3 августа, ИРНА – Самый большой в мире ковёр ручной работы площадью 600 квадратных метров представлен в присутствии иранского президента Хасана Рухани на международном выставке ковров в Тебризе.
Ковер площадью 600 квадратных метров весит 3 тонны. За 6 лет изготовили этот ковер, который окрашен вручную 70 разными красками; на ярмарке его можно будет увидеть до 4 августа.
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