3 августа 2019 - 13:50
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News Code 83422919
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Бывший заместитель Генерального секретаря ООН назвал Зарифа ответственным человеком

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН назвал Зарифа ответственным человеком

Тегеран, 3 августа, ИРНА - В ответ на одностороннее решение США в отношении министра иностранных дел Ирана бывший заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джандоменико Пикко заявил, что Мохаммад Джавад Зариф известен своими ценными человеческими чертами и гордится дружбой с Зарифом.

Пикко, который встречался с Зарифом в статусе иранского дипломата при Организации Объединенных Наций в различных мероприятиях, включая ирано-иракскую войну, войну в Афганистане и гражданскую войну в Ливане в течение трех десятилетий назад, в интервью ИРНА отметил, что "Я не забуду воспоминания о Зарифе, который помог спасти много жизней, и поэтому я всегда хвалил его роль в развитии дипломатии."

Итальянский дипломат, который был заместителем бывшего Генерального секретаря ООН Хавьера Переса, играл роль посредника ООН в последние годы ирано-иракской войны, чтобы положить конец навязанной войне против Ирана.

"Это относится к тому времени, когда мы спасли жизнь мирных людей. В то время я познакомился с такими замечательными друзьями, как Джавадом Зарифом. Он помог мне освободить невинных из плена", - указал он.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

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