Испания отказалась от участия в коалиции США в Персидском заливе

Источник в МИД Испании ранее сообщил о том, что власти Испании получили запрос от США с призывом присоединиться к военной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Но Мадрид не стремится участвовать в этой коалиции.

"В то время, что Испания не принимает запрос США, остальные европейские государства как Германия также отказались от участия в коалиции США", говорится в репортаже испанской газеты.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против предложения США по созданию военной коалции в Персидском заливе для обеспечения безопасности судоходства на этом районе.

Министр иностранных дел Хейко Маас неоднократно подчеркивал, что, приоритет следует отдавать снижению напряженности и дипломатическим усилиям.

Великобритания уже присоединилась к США в разжигании напряженности в отношениях с Ираном, захватив 4 июля танкер, принадлежащий Ирану, в Гибралтарском проливе в явном акте «морского пиратства». Спустя две недели силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero из-за нарушения правил международного судоходства.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива.

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