Экс-глава МИД Ливана назвал глупыми санкции против Зарифа

Указав на недавний акт США против Зарифа, он отметил, что США не смогут ограничить эффективную дипломатию Ирана.

"Зариф отвечает за иранскую дипломатию, он отвечает за переговоры со странами мира, как можно включать его в санкционный режим? В то время, что США стремятся к диалогу с Ираном. Так с кем США будут вести переговоры?", заявил Мансур в интервью ИРНА.

Указав на игнорирование странами мира, включая ЕС, решения США по Зарифу, экс-глава МИД Ливана назвал этот акт собственно американским, которые не оказывает влияние на других стран. Ибо у Ирана есть дипломатические отношения почти со всеми странами мира.

Говоря о позции арабских стран региона по Ирану, Мансур заявил: "У арабских стран нет решения; они должны понять, что Иран не их враг".

По его словам, Иран является братской и дружественной страной, страны региона с которой должны устновлять отношения. "Хорошие отношения не только в интересах Ирана, но и в интересах всех региональных государств", заключил он.

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