Китай по-прежнему продолжит реконструкцию реактора тяжелой воды в Араке

"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной сделке - многостороннее соглашение, которое было ратифицировано и одобрено Советом Безопасности ООН, и имеет решающее значение для поддержания механизма нераспространения и мира и стабильности на Ближнем Востоке и должно быть полностью и эффективно реализовано", - говорится в заявлении МИД.

"Реконструкция реактора тяжелой воды в Араке играет важную роль в реализации ядерной сделки. Китай и Великобритания совместно возглавляют проект. За прошедший период различные стороны, включая Иран, высоко оценили активные усилия Китая по реализации проекта", - подчеркнула она.

Хуа Чуньин также отметила, что Китай всегда выступал против односторонних и незаконных санкций США и твердо защищал свое законное право по выпольнению ядерных обязательств.

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