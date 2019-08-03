3 августа 2019 - 11:27
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МИД Германии прокомментировал введение санкций США против Зарифа

МИД Германии прокомментировал введение санкций США против Зарифа

Тегеран, 3 августа, ИРНА – Глава МИД Германии прокомментировал введение санкций США против главы дипломатии Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и заявил, что продолжит работать с ним.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Немецкий телеканал Deutsche Welle в субботу объявил о продолжении сотрудничества МИД Германии с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, несмотря на санкции правительства США.

По версии телеканала, министерство заявило, что действия США являются отказом от дипломатических решений, и поэтому Берлин не считает это целесообразным.

"Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании поддерживают регулярные контакты с Джавадом Зарифом и будут продолжать работать с ним", - отметили в МИД страны подчеркнув необходимость сохранения каналов связи в сложившейся ситуации.

Европейский союз ранее заявлял, что сотрудничество с министром иностранных дел Ирана будет продолжаться по двум причинам: во-первых, он является высшим дипломатом правительства Ирана, а во-вторых, в целях поддержания дипломатических отношений с Тегераном.

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