Иран приветствует расширение взаимодействия с Турцией

Ваези и Эрдоган на этой встрече обсудили пути укрепления сотрудничества Ирана и Турции во всех областях.
Обе стороны также заявили об усилиях для увеличения торговых связей Тегерана и Анкары согласно планам.
Заседание Совместной комиссии Ирана и Турции пройдет на следующей месяце.
Последние региональные события, двусторонние и многосторонние взаимодействия в целях укрепления стабильности, безопасности и развитие региона также были обсуждены сторонами на этой встрече.
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Тегеран, 3 августа, ИРНА - Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези, который находится с визитом в Турции, на встрече с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Тегеран приветствует развитие всеобщих взаимодействий с Анкарой.
Ваези и Эрдоган на этой встрече обсудили пути укрепления сотрудничества Ирана и Турции во всех областях.
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