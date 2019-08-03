Иран приветствует расширение взаимодействия с Турцией

Ваези и Эрдоган на этой встрече обсудили пути укрепления сотрудничества Ирана и Турции во всех областях.

Обе стороны также заявили об усилиях для увеличения торговых связей Тегерана и Анкары согласно планам.

Заседание Совместной комиссии Ирана и Турции пройдет на следующей месяце.

Последние региональные события, двусторонние и многосторонние взаимодействия в целях укрепления стабильности, безопасности и развитие региона также были обсуждены сторонами на этой встрече.

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