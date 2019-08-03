Иран и Таджикистан призвали к развитию сотрудничества в области туризма

Иранский посол на встрече с главой Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Нумоном Абдугаффорзодой заявил о готовности Ирана к развитию сотрудничества в туристической области, указав на культурные общности двух стран.
По его словам, укрепление оздоровительного туризма, проведение недели культурного наследия Ирана в крупных городах Таджикистана и упрощение присутствия активистов частного сектора Таджикистана в международных выставках Ирана приведут к развитию туристических связей Тегерана и Душанбе.
Указав на недавние встречи лидеров двух стран, иранский посол подчеркнул необходимость расширения связей с Таджикистаном.
Глава Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана также призвал к эффективному присутствию иранских туристических компаний в Таджикистане, и приветствовал иранских туристов.
Обе стороны также обсудили развитие культурного сотрудничества, включая проведение праздника Новруз как общее наследие и упрощение поездки туристических делегаций для представления достопримечательностей двух стран.
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Тегеран, 3 августа, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Таджикистане Мохаммад Тагм Сабери призвал к расширению взаимодействия двух стран на сфере туризма.
Иранский посол на встрече с главой Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Нумоном Абдугаффорзодой заявил о готовности Ирана к развитию сотрудничества в туристической области, указав на культурные общности двух стран.
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