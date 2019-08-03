Иран и Таджикистан призвали к развитию сотрудничества в области туризма

Иранский посол на встрече с главой Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Нумоном Абдугаффорзодой заявил о готовности Ирана к развитию сотрудничества в туристической области, указав на культурные общности двух стран.

По его словам, укрепление оздоровительного туризма, проведение недели культурного наследия Ирана в крупных городах Таджикистана и упрощение присутствия активистов частного сектора Таджикистана в международных выставках Ирана приведут к развитию туристических связей Тегерана и Душанбе.

Указав на недавние встречи лидеров двух стран, иранский посол подчеркнул необходимость расширения связей с Таджикистаном.

Глава Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана также призвал к эффективному присутствию иранских туристических компаний в Таджикистане, и приветствовал иранских туристов.

Обе стороны также обсудили развитие культурного сотрудничества, включая проведение праздника Новруз как общее наследие и упрощение поездки туристических делегаций для представления достопримечательностей двух стран.

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