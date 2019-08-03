3 августа 2019 - 10:54
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МИД Венесуэлы: США не могут заставить замолчать голос Зарифа

МИД Венесуэлы: США не могут заставить замолчать голос Зарифа

Мадрид, 3 августа, ИРНА – "Правительство США думает, что, вводя незаконные санкции против министра иностранных дел Ирана Зарифа, смогут заставить его голос замолчать, как заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Правительство США думает, что, вводя незаконные санкции против министра иностранных дел Ирана Зарифа, смогут заставить его голос замолчать. Они всегда отрицали диалог и дипломатию. Достоинство народа Исламской Республики Иран и свободных народов мира непобедимо", - написал он в Twitter.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

Осуждение этого незаконного акта правительства США стало общей точкой международных заявлений по этому поводу.

После этого действия Зариф в Twitter написал, что «Мы знаем, что диалог и мир представляют собой угрозу для существования команды Б. И поскольку назвали мои слова причиной включения меня в санкционный список, нужно ли американскому народу разрешение OFAC для чтения моих заявлений или прослушивания моих интервью?»

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