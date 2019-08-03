МИД Венесуэлы: США не могут заставить замолчать голос Зарифа

"Правительство США думает, что, вводя незаконные санкции против министра иностранных дел Ирана Зарифа, смогут заставить его голос замолчать. Они всегда отрицали диалог и дипломатию. Достоинство народа Исламской Республики Иран и свободных народов мира непобедимо", - написал он в Twitter.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

Осуждение этого незаконного акта правительства США стало общей точкой международных заявлений по этому поводу.

После этого действия Зариф в Twitter написал, что «Мы знаем, что диалог и мир представляют собой угрозу для существования команды Б. И поскольку назвали мои слова причиной включения меня в санкционный список, нужно ли американскому народу разрешение OFAC для чтения моих заявлений или прослушивания моих интервью?»

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