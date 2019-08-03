2 борца греко-римского стиля из Ирана вышли в финал чемпионата мира-2019 в Болгарии

Амирреза Дех-Бозорги в весовой категории 48 кг и Шахрох Микаили в весовой категории 110 кг в пятницу вышли в финал. Иранские борцы Ходжат Резаи в весовой категории 65 кг и Камран Аргаш в весовой категории 80 кг также вышли в матч за третье место.

Дех-Бозорги в первом раунде обыграл украинца Олега Халилова со счетом 6:0. Он также одолел Алибека Амирова из России в четвертьфинале со счетом 2:0 и вышел в полуфинал. Иранский борец в полуфинале одержал победу над казахстанским борцом со счетом 8:0 и вышел в финал, где он сыграет с соперником из Азербайджана.

Шахрох Микаили в весовой категории 110 кг во втором раунде обыграл борца из Греции со счетом 3:0. Потом он одержал победу над японским соперником со счетом 10:0 и вышел в полуфинал, где он одолел венгерского борца со счетом 6:0. В финале иранский борец сыграет с Размиком Курдианом из Армении.

Чемпионат мира-2019 по греко-римской борьбе и вольной женской борьбе среди кадетов проходит в Болгарии.

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