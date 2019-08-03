Зариф: Иран предпримет третий шаг по сокращению ядерных обязательств

"Все члены Совместной комиссии по ядерной сделке пришли к единому мнению, что Соединенные Штаты вызвали существующие напряженности, и требования Ирана были ясны с самого начала, без каких-либо допольнительных ожиданий кроме выпольнения ядерных обязательств другими сторонами", - подчеркнул он.

"Мы изначально заявили, что если остальные стороны не будут выполнять свои обязательства, иначе мы также не полностью выпольним свои обязательства, и, конечно, все наши действия будут в рамках ядерной сделки", - добавил он.

По его словам, "Иран предпримет третий шаг по сокращению ядерных обязательств в нынешних условиях, и только Исламская Республика имеет право решить выполнить обязательства по ядерной сделке или отказаться от них."

Зариф, ссылаясь на призыв некоторых стран-членов "пятерки" по ядерной сделке отменить третий шаг по сокращению обязательств, сказал, что "Исламская Республика должна принять решение, и если остальные члены не выполнят свои обязательства, этот шаг будет предпринят наряду с предыдущими мерами."

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