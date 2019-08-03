3 августа 2019 - 09:23
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Зариф: Я горжусь тем, что вошел в санкционный список ради иранского народа

Зариф: Я горжусь тем, что вошел в санкционный список ради иранского народа

Тегеран, 3 августа, ИРНА – "Для меня большая честь быть в санкционном списке ради иранских людей и защиты их прав", как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Именно наш народ является тем, кто возлагает на нас обязанности, и для меня большая честь быть в санкционном списке ради этих людей и защиты их прав. Хотя я еще остался в долгу у нашего народа и не реализовал их ожидания", - указал он.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

Осуждение этого незаконного акта правительства США было общей точкой международных заявлений по этому поводу.

После этого события такие страны мира как РФ, Франция, Германия, Китай, Пакистан, Венесуэлы, а также ЕС выразили свой протест против действия США и в отдельных заявлениях объявили, что будут продолжать работать с Зарифом.

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