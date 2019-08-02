Представителя голоса иранского народа невозможно включить в санкционный список

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

Осуждение этого незаконного акта правительства США было общей точкой междкнародных заявлений по этому поводу.

После этого действия Зариф в Twitter написал, что «Мы знаем, что диалог и мир представляют собой угрозу для существования команды Б. И поскольку назвали мои слова причиной включения меня в санкционный список, нужно ли американскому народу разрешение OFAC для чтения моих заявлений или прослушивания моих интервью?»

После этого события такие страны мира как РФ, Франция, Германия, Китай, Пакистан, Венесуэлы, а также ЕС выразили свой протест против действия США и в отдельных заявлениях объявили, что будут продолжать работать с Зарифом.

В ответ на экономический терроризм США против иранского народа и включение главы иранской дипломатии в список санкций генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также настоял на том, чтобы все стороны проявили максимальную сдержанность на всех уровнях.

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