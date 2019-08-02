Великобритания заявила, что не поддерживает санкции США против Зарифа

«Важно сохранить дипломатические каналы открытыми перед лицом растущей напряженности», - сказал источник в беседе с корреспондентом ИРНА.

Ранее Европейский союз также подчеркивал свое продолжающееся сотрудничество с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и призывал все стороны на всех уровнях проявить максимальную сдержанность.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

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