2 августа 2019 - 17:12
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News Code 83421817
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Великобритания заявила, что не поддерживает санкции США против Зарифа

Великобритания заявила, что не поддерживает санкции США против Зарифа

Лондон, 2 августа, ИРНА – Источник в МИД Великобритания заявил, что правительство Лондона не поддерживает включение главы дипломатии Ирана в санкционный список США.

«Важно сохранить дипломатические каналы открытыми перед лицом растущей напряженности», - сказал источник в беседе с корреспондентом ИРНА.

Ранее Европейский союз также подчеркивал свое продолжающееся сотрудничество с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и призывал все стороны на всех уровнях проявить максимальную сдержанность.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

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