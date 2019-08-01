Делегации Ирана и Сирии провели встречу на сирийских переговорах в Нур-Султане

Постоянный представитель Сирии при ООН и глава делегации правительства Сирии Башар аль-Джафари и Старший помощник министра иностранных дел ИРИ по политическим вопросам Али Асгар Хаджи и глава иранской делегации провели встречу на Межсирийских переговорах в Астанинском формате.

Стороны обсудили необходимость борьбы с терроризмом, расширение суверенитета сирийского правительства на всей территории страны, события в северо-восточной части Сирии, необходимость выхода иностранных незаконных сил из региона, политический процесс по сирийскому урегулированию, формирование Конституционного комитета, необходимость возвращения беженцев и освобождения задержанных лиц и заложников в Сирии людьми.

Межсирийские переговоры в Астанинском формате проходят 1-2 августа в столице Казахстана.

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