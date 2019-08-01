Аракчи провел встречу с японским коллегой

"Во время переговоров замглавы МИД Ирана по политическим вопросам назвал положительным недавний визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеране и приветствовал усилия японского правительства по укреплению двусторонних отношений и деэскалации напряженности на Ближнем Востоке", говорится в распространённом в четверг заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Кроме того, Аракчи изложили позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призвав остальные участники соглашения принять практические шаги для его сохранения.

Заместитель МИД Японии, в свою очередь, заявил, что несмотря на существующие ограничения, Токио заинтересован в расширении сотрудничества с Ираном в различных областях, в том числе в сфере здравоохранения, окружающей среды и противодействия стихийным бедствиям.

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