Рухани: Власти США боятся дипломатических способностей Зарифа

"Введение санкции против Зарифа показывает, что Белый дом боится его дипломатических способностей. Если же они (власти США) намерены вести переговоры серьезно, то кто может вести с ними переговоры, кроме Зарифа? Зариф является главой дипломатического ведомства Исламской Республики и говорит от имени иранского народа", написал в четверг Рухани в своем Twitter.

Ранее Рухани назвал санкции США против главы иранского МИД детскими. "Они начали совершать детские поступки", отметил иранский президент.

Казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, вчера внесло Зарифа в свой санкционный список.

Ранее Зариф в интервью The New York Times сказал, что санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, у него нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана.

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