МИД Ирана назвал санкции против Зарифа признаком американского беспомощности США

Внешнеполитическое ведомство страны в распространённом в четверг заявлении осудило действия правительства США, наложившего санкции на Мохаммада Джавада Зарифа и назвало ограничительные меры явным признаком отчаяния и беспомощности властей США.

"Санкции говорят о страхе и слабости руководства этой страны перед лицом мудрой и логичной дипломатии Ирана", отмечается в документе.

"Включение в санкционный список США главы МИД Ирана не повлияет на работу и усилия внешнеполитического ведомства и самого Зарифа по доказанию легитимности иранского народа, защите национальных интересов, и борьбе с экономическим терроризмом правительства США", говорится в заявлении МИД.

Казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, вчера внесло Зарифа в свой санкционный список.

Ранее Зариф в интервью The New York Times сказал, что санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, у него нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана.

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