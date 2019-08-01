ЕС заявил, что продолжит работать с Зарифом

«Американское решение вызывает сожаление. Со своей стороны, мы будем продолжать работать с Зарифом в качестве главного дипломата Ирана для важности поддержания дипломатических отношений с Тегераном», - отметил он.

В продолжение двойных стандартов правительство США в среду, 31 июля ввело санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот шаг США, которые, с одной стороны, заявляют о снижении напряженности и готовности к переговорам, а с другой стороны, сужают окно дипломатии, получил широкую реакцию и отражение в разных странах и международных СМИ.

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