Рухани: враги не увенчаются успехом, вводя санкции против Ирана

«Введение санкций против Ирана означает невыполнение ими своих обязательств перед международными институтами, Организацией Объединенных Наций и иранским народом», - отметил он.

«Враги потерпят поражение, вводя санкции, и добьют никаких результатов. Это в ущерб всем, Европа потерпит неудачу, мы также, но в отношении извлечения выгод санкций только иранский народ получит только выгоду», - добавил он.

«Мы рассчитываем только на себя и добились больших успехов в области новых технологий», - указал он.

«Каждый день они говорят о ведении переговоров, но из-за провала в своих политиках вводят санкции против главы МИД страны. Они считают себя великой державой, но боятся логики и интервью Зарифа», подчеркнул Рухани.

Напомним, ранее казначейство США внесло имя главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в свой санкционный список.

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