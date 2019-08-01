Посол США в Германии подверг критике Берлин за неучастие в коалиции в Ормузском проливе

Как ранее заявил глава МИД Германии Хайко Маас, страна не намерена участвовать в коалиции США в Ормузском проливе.

В ответ на заявления Мааса, посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился политикой канцлера страны Ангелы Меркель, которая не намерена участвовать в коалиции по инициативе США в Ормузском проливе, и подчеркнул, что «Германия должна взять на себя большую глобальную ответственность.»

США ранее отметили, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.

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