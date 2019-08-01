Иран является одним из редких производителей лекарств от гепатита в регионе

По его словам, препараты от гепатита производятся иранскими фармацевтами, что является большой честью для страны.

«Иран уже много лет производит вакцины, включая вакцину против гепатита Б, чего не смогли сделать многие страны региона», - добавил он.

«Мы тестировали кровь на гепатит С еще с 1996 года, именно поэтому в стране крови лишены всяких заболеваний», - указал он.

«Гепатит С является наименее распространенным в Иране, причем распространенность в Пакистане составляет 2%, в Азербайджане 2%, в Ираке 5% и в Турции 2%», - пояснил он.

Ранее заместитель директора по научным и технологическим вопросам Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Реза Малекзаде объявил о производстве лекарства от гепатита С в Иране.

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