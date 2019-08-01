Спасибо, что считаете меня большой угрозой своим планам: Зариф

Зариф вчера в Twitter заявил, что «США внесли меня в санкционный список как главного представителя Ирана во всем мире, настолько болезненна реальность?»

«Санкции не влияют ни на меня, ни мою семью, потому что у меня нет активов или интересов за пределами Ирана. Спасибо, что считаете меня такой большой угрозой своим целям», - добавил он.

Казначейство США, которое стало органом экономической войны против иранского народа, вчера внесло Зарифа в свой санкционный список.

Ранее Помпео объяснил санкции против Зарифа его «причастностью» к беззаконию режима» в отношении своих граждан.

Недавнее действие казначейства США, которое явно согласовано с президентом Соединенных Штатов, ясно указывает на то, что требование Белого дома о безоговорочных переговорах является абсурдным, поскольку санкции в отношении главы дипломатии предотвратили любые переговоры, и неясно, с кем американцы собираются вести переговоры.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472