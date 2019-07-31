Иран занял второе место чемпионата мира по борьбе среди юношей

Илам, 31 июля, ИРНА – Заместитель директора Иламского газоперерабатывающего завода абедин Заргуши заявил, что использование оборудований внутреннего производства в этом комплексе было в повестке дня в последние годы, и к настоящему времени в условиях санкций США было произведено более 500 деталей в стране.