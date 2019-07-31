Иран занял второе место чемпионата мира по борьбе среди юношей

Победителями турнира стали Рахман Амузад (48 кг), Амир Хоссейн Фирузпур (80 кг) и Сохейл Юсефи (92 кг). «Серебро» выиграли Али Араб(45 кг), Мехди Вейси (55 кг) и Эрафан Элахи(60 кг). Бронзовой медали удостоен Абольфазл Валипур (71 кг).
Первое место в командном зачете заняли российские борцы, на третьем месте спортсмены Индии.
С 29 по 31 июля в городе в софийском спорткомплексе "Армеец" прошло Первенство мира-2019 по вольной борьбе, среди кадетов мужчин.
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