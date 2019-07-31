31 июля 2019 - 23:37
Journalist ID: 2177
News Code 83420169
0 Persons

Иран занял второе место чемпионата мира по борьбе среди юношей

Иран занял второе место чемпионата мира по борьбе среди юношей

Тегеран, 31 июля. ИРНА — В общекомандном зачете чемпионата мира по вольной борьбе среди юношей в Болгарии иранские спортсмены заняли второе место, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую награду.

Победителями турнира стали Рахман Амузад (48 кг), Амир Хоссейн Фирузпур (80 кг) и Сохейл Юсефи (92 кг). «Серебро» выиграли Али Араб(45 кг), Мехди Вейси (55 кг) и Эрафан Элахи(60 кг). Бронзовой медали удостоен Абольфазл Валипур (71 кг).

Первое место в командном зачете заняли российские борцы, на третьем месте спортсмены Индии.

С 29 по 31 июля в городе в софийском спорткомплексе "Армеец" прошло Первенство мира-2019 по вольной борьбе, среди кадетов мужчин.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
6 + 8 =