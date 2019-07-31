Делегация Ирана прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии

Межсирийские переговоры в Астанинском формате пройдут 1-2 августа в столице Казахстана.

Планируется участие делегаций стран-гарантов – Ирана, России и Турции, Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании. Кроме того, делегации Ливана и Ирака впервые примут участие в переговорах.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Республики сообщили, что спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султан по состоянию здоровья.

По данным МИД, в четверг пройдут двусторонние и многосторонние предварительные консультаций, в том числе с участием представителей Правительства и оппозиционных группировок Сирии, в пятницу состоится пленарное заседание.

В ходе предстоящей встречи будет сделан акцент на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитет.

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