Иран и Россия обсудили напряженность в зоне Персидского залива

Иранский посол и замглавы МИД России обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг СВПД, последние события в регионе Персидского залива, обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, сотрудничество по международным вопросам, особенно в области прав человека, Организации по запрещению химического оружия.

Санаи подчеркнул важность обеспечения интересов Ирана в рамках СВПД и выразил надежду, что европейская сторона в оставшийся срок предпримет практические шаги, иначе Иран снизит свои обязательства по СВПЛ в рамках третьего шага.

Он добавил, что безопасность региона нужно обеспечивать региональные государства, отметив, что присутствие транрегиональных стран в регионе усугубляет напряженность в Персидском заливе.

"Иран приветствует любой конструктивный план, направленный на поддержку безопасности региона с участием региональных государств", указал он.

Рябков, в свою очередь, заявил, что выход США из СВПД является причиной кризиса по иранской ядерной проблеме. Он выразил надежду, что ситуация будет развиваться таким образом, что это не приведет к дальнейшему сокращению выполнения своих обязательств по СВПД.

Дипломат добавил, что российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива способна обеспечивает интересы всех государств региона.

7 июля замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран предпринимает второй этап сокращения обязательств по СВПД в связи с тем, что страны-участницы соглашения не смогли в течение 60 дней выполнить требования Ирана в части, касающейся экономических интересов страны. При этом представитель иранского правительства Али Рабии официально объявил, что Иран приступает к обогащению урана выше оговорённой в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. В то же время Тегеран дал странам-участницам ядерной сделки 60 дней на решение требований Ирана по ней.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409