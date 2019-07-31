Иранская шахматистка одолела трех видных соперника

Десятый международный шахматный турнир проходит в городе Даньчжоу на северо-западе китайской южной провинции Хайнань с участием 73 шахматиста из 16 стран.
Иранская шахматистка в первом раунде турнира сыграла вничью с супергроссмейстером из Румынии Лупулеско. Ранее она выиграла соревнования по шахматам в Рейкьявике.
Во втором раунде турнира Сара Садат также одолела российского соперника Максима Матлакова. Российский супергроссмейстер стал чемпионом Европы в 2017 году.
В третьем раунде иранская шахматистка также сыграла вничью с соперником из Азербайджана Найдичем.
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Тегеран, 31 июля, ИРНА – Обладательница первой позиции в рейтинге иранских шахматистов Сара Садат Хадемальшарьех сыграла вничью с 3 выдающихся спортсмена на международном шахматном турнире на Хайнане.
Десятый международный шахматный турнир проходит в городе Даньчжоу на северо-западе китайской южной провинции Хайнань с участием 73 шахматиста из 16 стран.
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