Иранская шахматистка одолела трех видных соперника

Десятый международный шахматный турнир проходит в городе Даньчжоу на северо-западе китайской южной провинции Хайнань с участием 73 шахматиста из 16 стран.

Иранская шахматистка в первом раунде турнира сыграла вничью с супергроссмейстером из Румынии Лупулеско. Ранее она выиграла соревнования по шахматам в Рейкьявике.

Во втором раунде турнира Сара Садат также одолела российского соперника Максима Матлакова. Российский супергроссмейстер стал чемпионом Европы в 2017 году.

В третьем раунде иранская шахматистка также сыграла вничью с соперником из Азербайджана Найдичем.

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